Katarzyna Burzyńska tłumaczy się z "utraty zębów" na antenie TVP. "Jestem dziewczyną bez zęba na przedzie" (FOTO)

wstyd 11 min. temu

Wystarczy pani Katarzyno ,niech pani nie udaje zdystansowanej, śmiechy hichy a robi pani z nas głupków. Ludzie szybko zapomną i niech pani nie wygłupia sie z malowaniem na czarno zęba. Widzieliśmy pani brak uzębienia na wizji i w internecie. Prosze nie oszukiwac nas ze to aparat ortodątyczny bo wiemy jak wyglądają aparaty i jak sie trzymają i na czym sie trzymają. Jak nie ma pani jedynek to poco miałby byc aparat? To była nakładka bo nie ma pani swoich zębów. Byc moze zbiera pani na implanty i do tego czasu nakłada pani sztuczne. Więc z nas głupków prosze nie robic. Ucichnie pani i ludzie zapomna a im więcej wciska nam pani kitu i przemalowuje zdjęcia tym więcej ludzie będa się śmiać. Tak śmiac sie bo to smieszne i wstydliwe tak nie dbac o zęby.