Katarzyna Cichopek BEZ MAKIJAŻU i w SAMYM ręczniku rozprawia o sekretach swojej urody (FOTO)

Katarzyna Cichopek bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w naszym kraju. Aktorka zyskała sympatię widzów w 2000 roku, kiedy to zaczęła występować w serialu " M jak miłość ". Jak się okazało, Katarzyna jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale także prezenterką. W 2020 roku Cichopek dołączyła do ekipy programu " Pytanie na Śniadanie ", dzięki czemu szybko stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd stacji.

Naturalna Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu

Mimo że kariera Katarzyny Cichopek w paśmie śniadaniowym dobiegła końca, to 41-latka wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie w sieci. Na swoim profilu instagramowym Kasia zebrała ponad 584 tys. obserwujących . Na co dzień gwiazda dzieli się z fanami postami nie tylko związanymi ze swoimi życiem zawodowym, ale również prywatnym.

We wtorek Cichopek opublikowała serię filmików w instagramowej relacji. Na nagraniach ukochana Kurzajewskiego nie tylko zaprezentowała się bez grama makijażu, ale również widać ją w samym ręczniku . W swojej wypowiedzi Katarzyna odniosła się do swojego sposobu na pielęgnację twarzy i podzieliła się kilkoma radami.

Okazuje się, że swoją poranną pielęgnację Katarzyna zaczyna od umycia twarzy specjalną pianką. Następnie celebrytka korzysta z toniku do twarzy, do którego wraca nawet w ciągu dnia. To jednak nie koniec. Jednym z kluczowych elementów pielęgnacji jest serum zawierające witaminę C.