Katarzyna Cichopek chilluje w kozakach z frędzlami. Fani: "To obuwie jest okropne" vs. "Petarda". Wiemy, gdzie takie kupić (ZDJĘCIE)

Kozaki na obcasie od lat nie wychodzą z mody, stanowiąc absolutną podstawę jesienno-zimowej garderoby elegantek. Należy do nich również Katarzyna Cichopek, która w swojej szafie ma niemałą kolekcję takiego obuwia. Model z frędzlami, choć modny, nie wszystkim się spodobał. Pod postem znalazły się takie komentarze, jak: ​​"to obuwie jest okropne" lub "w tych kozakach to odważnie". Nie zabrakło jednak głosów zachwytu: "kobieta z klasą", "petarda", "super", "uroczo wyglądasz".