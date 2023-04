Katarzyna Cichopek dopinguje "rodzącego" Kurzajewskiego w "Pytaniu na śniadanie", który zapowiada: "ZACZNĘ PŁAKAĆ"

Bdjevxjevdh 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jak dla mnie to jest po prostu symulator mięśni ustawiony na full. Żaden facet nie poczuje, jaki ból daje skurcz macicy. Nie jest ani dobre, ani pożyteczne i sama traktowałbym to jako mało śmieszny żart. Odpowiedzialny facet obecny przez całą ciążę, a potem podczas porodu nie musi przeżywać tego na własnej skórze. On po prostu będzie wiedział, co czuje jego kobieta i zrobi wszystko by ją w tym wspomóc. Według mnie na współczesnym mężczyźnie ciąży nawet większa presja psychiczna niż na kobiecie, dla której poród jest rzeczą trudną, ale naturalną. To od faceta wymaga się żeby był, uczestniczył, pomagał, wspierał i też pilnował, nawet jeśli nie do końca rozumie co się dzieje z jego partnerką i dlaczego.