Katarzyna Cichopek i Agata Duda mają podobny gust? Pokazały się w BLIŹNIACZYCH stylizacjach! (ZDJĘCIA)

Postaci znane z pierwszych stron gazet na ogół starannie dbają o wybór zarówno odpowiednio efektownych, jak i oryginalnych stylizacji. Z ostatnią wspomnianą kwestią bywa jednak różnie. Wielu celebrytom zdarza się inspirować kreacjami, które na zawsze wpisały się w historię świata mody. Nie brakuje też przypadków, gdy dwie gwiazdy przypadkiem decydują się na założenie identycznych elementów garderoby i zdarza się to nie tylko na hollywoodzkich czerwonych dywanach. Ostatnio na naszym rodzimym podwórku to właśnie moda nieco niespodziewanie połączyła prezydencką kancelarię ze światem show biznesu. A wszystko to za sprawą białej marynarki.