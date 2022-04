Katarzyna Cichopek i jej SKWASZONA MINA próbują relaksować się na spacerze z dziećmi (ZDJĘCIA)

krab 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Hakiel to ma szczęście. Uwolnił się od pasożyta. Jak jeszcze odetnie swoje poroże to wyjdzie na ludzi. Jego EX już nie ma na to szans. Zawsze będzie tylko głośną/cichodajką. Hakiel jest lepszym kucharzem od Magdy Gessler. Zrobił super pasztet zajęczy. Wziął Cichopek i rżnął do momentu, aż zajęczy.