Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą UNIEWAŻNIĆ poprzednie śluby kościelne!? Wygadała się ich "serdeczna przyjaciółka"...

Głos_na_puszc... 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jeden z największych polskich teologów współczesnego kościoła katolickiego, odchodząc z kościoła, dokonał głośnej apostazji. Po kilkunastu latach skomentował swoją apostazję takimi mniej więcej słowami: przy mojej obecnej wiedzy, na drodze rozważań teologicznych, doszedłem do wniosku, że dziś nie zawracałbym sobie nawet głowy apostazją. To informacja dla "kościółkowych" ile to wszystko jest warte - to ocenia kogoś, kto jest najwyższym ekspertem. Zastanawiam się, dlaczego ludzie nie widzą, jak bardzo kościół (nie tylko katolicki) odszedł od Boga tworząc milion bzdur ubranych w reguły, przepisy, kodeksy kościelne, tworząc instytucje, które te reguły tworzą, rozwijają i pilnują, czy wierni ich przestrzegają, powołując się na "władzę kluczy", czyli rodzaj "plenipotencji do zarządzania", które niby Jezus kościołowi katolickiemu zostawił. Jak ludzkość mogła tak dać się zawikłać w te wszystkie kościelne historie, tracąc z oczu prawdziwe przesłanie Jezusa. Jezusa, który przyszedł, nie jak utrzymuje kościół "zabawić ludzkość", tylko wskazać ludziom właściwą drogę do Boga. I nikogo Jezus nie "zbawił" na krzyżu - to jest największe fałszerstwo, jakiego dopuścił się kościól i na tym kłamstwie zbudował swój mit i komercyjną potęgę.