Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski eksplorują razem Kair. Fani komplementują prezenterkę: "Wyglądasz jak MAŁOLATKA" (FOTO)

Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego poza zamiłowaniem do prowadzenia "Pytania na śniadanie" łączy hobby, jakim jest podróżowanie. Odkąd w październiku minionego roku prezenterzy potwierdzili swój związek, pracę w śniadaniówce przeplatają kolejnymi wspólnymi wyprawami.

Nie da się nie zauważyć, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szczególnie upodobali sobie wyjazdy na Bliski Wschód. Dopiero co chwalili się wywczasem w Turcji , a już eksplorują razem Egipt.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udali się na kolejne wakacje. Tym razem odwiedzili Egipt

Czy wiecie, że do czasu odkrycia grobowca Tutanchamona w XX wieku, wszystkie znaleziska na ziemi egipskiej można było zabrać ze sobą? To niesamowite, ile genialnych artefaktów opuściło swoją ojczyznę! Gdzie są teraz? Ile jeszcze skarbów skrywa ziemia Egipska? To wszystko jest fascynujące! Obcowanie z historią, tak bardzo namacalną, jest fenomenalne - dzieli się zdobytą wiedzą pod zdjęciami z muzeum. Na fotografiach przyodziana w top, jeansową mini i trampki Cichopek pozuje zarówno sama, jak i z ukochanym.