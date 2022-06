Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opuszczają hotel w Opolu, wspólnie wsiadając do taksówki (ZDJĘCIA)

Małgorzata 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A co to kogo obchodzi kto z kim sypia i dlaczego. Są ludźmi dorosłymi i wiedzą co robią. Żal mi tylko tych dzieci, które są bogu ducha winne i muszą się z tym mierzyć. Jeszcze trochę to podniosę deskę klozetową i tam również zobaczą Katarzynę Cichopek z jakimś swoim amantem. Przestańcie już pisać o tych pierdołach, bo to już zaczyna robić się i śmieszne i nudne.