Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą "Pytanie na Śniadanie". Mamy zdjęcia z ich wspólnej sesji na planie TVP!

kochani poczytajcie sobie jak wasza wielc ez klasa melania trump zaczynala. pewny paolo zampolli "sprowadzal" modelki z europy wschodniej do ny na imprezy z bisnessmenami, aby im imponowac.tam poznala trumpa. ten jej kazal na imprezach przed kamerami pozowac tak lub tak, a ta jak malpka sie sluchala. widac to na filmiku z red carpet mtv. on do niej "twirl around" and she did. tump spytany o to czy by byl dalej z nial gdyby by miala wypadek i inny wyglad, odpowiedzal " a co z cyckami jakie by miala cycki bo to wazne" chamskie pytanie , ale odpowiedz brak slow, ale ona dalej z nim byla. przestancie sie zachwycac ubraniem i wygladem kobiet . serio