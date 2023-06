Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pozdrawiają z Krakowa, chwaląc się romantycznym śniadaniem: "Idealny dzień wolny" (FOTO)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po tym, jak Paulina Smaszcz ujawniła, że aktorka i prezenter są razem, już nie ukrywają swojej miłości przed światem. Od czasu do czasu dzielą się w social mediach wspólnie spędzanym czasem. Nie inaczej było we wtorek. Zarówno Kasia, jak Maciek mieli wolne od pracy, dlatego postanowili wykorzystać to na... romantyczne śniadanie.