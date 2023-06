Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przytulają się na tle górskiej panoramy: "SPOKÓJ I HARMONIA" (FOTO)

Krzyżan 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moim zdaniem to nie jest wina ani Pauliny ani kurzajewskuch cichopków tylko szczególnie mediów to oni z ich relacji instagramowych twarzą byle jakie artykuły pod którymi jest różnych komentarzy i dajmy na to że taka Paulina po tych 23 latach małżeństwa ma ogromny sentyment do byłego i nadal jakieś uczucie i nieważne że ona odeszla się rozwiodła być może to ją gdzies boli . Moim zdaniem to wina mediów że to tak nakręcają gdyby nie tworzyli z każdej ich relacji co chwilę artykuły z byle czego tego nie nakręcali to nie byloby tego wszystkiego. Oni się z tego cieszą tamtego nakręcają sami te dramaty z Paulina w tle i jeszcze jej dokładają specjalnie o kurzopkach plus te komentarze w necie anonimowych osób co dodatkowo dokładają. Moim zdaniem to nie wina żadnej z tych stron tylko mediów