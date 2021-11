Katarzyna Cichopek i Maja Sablewska na jednym evencie! O czym celebrytki dyskutowały na Domodi x WP Fashion Show?

Za nami premiera Fashion Show zorganizowanego we współpracy Domodi i Wirtualnej Polski. Event to nie tylko prawdziwa gratka dla miłośniczek mody i trendów, ale też wydarzenie świetnie dostosowane do panujących obecnie realiów. Każdy zainteresowany może w nim uczestniczyć, nie ruszając się z kanapy - bez wychodzenia z domu czy specjalnych zaproszeń. Choć Fashion Show miał premierę 26 października, transmisję z eventu wciąż można obejrzeć w sieci.