Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się dokładnie ROK TEMU. Jakie dziś mają relacje? (ZDJĘCIA)

Mija rok od rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Przypominamy show biznesowe trzęsienie ziemi

Wspominamy rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Dzisiaj czuję się już trochę lepiej, chociaż nie będę ukrywać, że sytuacja była dla mnie trudna. I wydaje mi się, że pomimo tego, że jestem mężczyzną, to ja się nie wstydzę tego, co przeżyłem, co przeżywam i co będę przeżywał. Tego rozstania. Po 17 latach związku nie wyobrażam sobie, że można wyłączyć guzik i przestać myśleć o tej drugiej osobie (...). Najtrudniejszy moment w tej całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, o więcej wolności, przestrzeni, ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię - żalił się Hakiel w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską.