Katarzyna Cichopek kupuje kwiaty na bazarze i maszeruje z dziećmi na zakończenie roku w szkole artystycznej (ZDJĘCIA)

Niedawno Katarzyna Cichopek wybrała się z pociechami do centrum handlowego, gdzie wspólnie buszowali po sklepach, a następnie zafundowali sobie małe co nieco. Kilka dni temu celebrytka ponownie dała się przyłapać na mieście. Tym razem Kasia odwiedziła jeden ze stołecznych bazarków, a na nim stoisko z kwiatami. Po chwili oględzin dostępnych roślin wystrojona w elegancką marynarkę i szorty do kompletu gwiazda "Pytania na śniadanie" zakupiła kilka kwiatowych kompozycji, które sprzedawca owinął w papier, by uchronić je przed uszkodzeniem. Kończąc buszowanie po straganie, celebrytka zapłaciła bezgotówkowo, następnie zaś uzbrojona w pokaźnych rozmiarów bukiety ruszyła w dalszą drogę.