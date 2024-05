Katarzyna Cichopek o swoim powrocie do Polsatu: "Po tylu latach znów jestem w drużynie, którą dobrze znam i którą KOCHAM" (WIDEO)

Po kilku miesiącach telewizyjnego niebytu Katarzyna Cichopek wraca ze zdwojoną siłą. Niegdysiejsza gospodyni "Pytania na Śniadanie" została zaproszona jako współprowadząca jubileusz Majki Jeżowskiej odbywający się w ramach Polsat Hit Festiwal 2024. Jest to dla prezenterki wielki powrót do stacji po latach - w przeszłości aktorka prowadziła m.in. "Jak oni śpiewają?" i sopocki festiwal Top Trendy.

Katarzyna Cichopek nie udzielała wywiadów. Zrobiła wyjątek dla Polsatu

Jestem Violi bardzo wdzięczna, że przygotowała mnie do tego festiwalu, chyba moją ulubioną jest ta, którą mam na sobie - przyznała. Szyta na miarę właśnie na to wydarzenie. Także jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że się tobie podoba, mam nadzieję, że państwu również. Suknia w trendach, w kolorach, z tym pięknym kwiatem. To jest koniczyna, bardzo modna w tym sezonie. (...) W innej, tej jaskrawozielonej, już się pojawiałam, dlatego pokazuję, że jestem w duchu eko i powracam do tych swoich ulubionych.