Katarzyna Cichopek OD DWÓCH MIESIĘCY nie dodawała zdjęć z Marcinem Hakielem. Jak wyglądała ich ostatnia wspólna fotka?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez 17 lat pielęgnowali uczucie, jakie zrodziło się między nimi w 2005 roku podczas "Tańca z gwiazdami". Para od 14 lat tworzyła zgrane małżeństwo, które uchodziło w oczach opinii publicznej za wzorowe.

Relacja aktorki i tancerza miała swoje wzloty i upadki. Ich związek został wystawiony na próbę, gdy zdecydowali się wziąć kredyt we frankach szwajcarskich po to, by kupić luksusową willę na warszawskim Wilanowie. Para popadła w poważna tarapaty finansowe, co mocno odbiło się na ich relacji.

O trudnych momentach Hakiel i Cichopek opowiedzieli publicznie na łamach Vivy, zdradzając, że rzeczywiście dopadł ich gorszy czas.

Nie ma co ukrywać, nie każdy dzień jest usłany różami. Szczególnie gdy się prowadzi prawdziwe życie. Ma się rodzinę, pracę, dzieci i różne decyzje do podjęcia. A przy tym koleżanka małżonka jest emocjonalną osobą. Ale zawsze dochodzimy do porozumienia - mówił przed laty Marcin Hakiel.

Wydawało się, że po takich trudnych przejściach już nic nie jest w stanie złamać małżeństwa Kasi i Marcina. Tak się jednak nie stało. W dzisiejszym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie para poinformowała, że po przeżytych wspólnie 17-latach, rozstaje się.

Faktycznie, gdyby wnikliwie przyjrzeć się Instagramowi Kasi, można byłoby zauważyć, że w ostatnim czasie prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie dodawała z mężem żadnych zdjęć. W przeszłości Kasia nie stroniła od pokazywania ukochanego w przestrzeni publicznej, chętnie chwaląc się kadrami z prywatnego życia.

Ostatnie wspólne zdjęcie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela pojawiło się u aktorki dokładnie 9 stycznia, kiedy kończyły się ich rodzinne wakacje na Seszelach.

To były wspaniale wakacje. Już planujemy kolejne. Gdzie warto polecieć? Co polecacie zobaczyć? Z Seszelami się nie żegnam, mówię tylko do zobaczenia - napisała wówczas aktorka.

Z kolei Marcin 2 lutego opublikował kadr z żoną, który pochodził z zimowych ferii. Niewykluczone, że Kasia i Marcin ze względu na dobro dzieci postanowili spędzać ze sobą czas podczas wakacyjnych wyjazdów.

