Katarzyna Cichopek odprowadza córkę do kościoła. Tak szykują się do komunii (ZDJĘCIA)

Informacja o związku Cichopek z Kurzajewskim wywołała prawdziwą burzę w mediach. Najwięcej do powiedzenia miała eksżona dziennikarza, Paulina Smaszcz , z którą ten rozstał się dwa lata wcześniej. Była prezenterka, która na co dzień przeprowadza szkolenia z autoprezentacji i "kobiecego mentoringu", opublikowała na profilu Kasi Cichopek kąśliwy komentarz. Zapoczątkował on niekończące się publikacje na temat "Kurzopków".

Podróż do Izraela z pewnością będzie w życiu Kasi kamieniem milowym. Trzeba przyznać, że Katarzyna Cichopek nigdy nie ukrywała, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Nic więc dziwnego, że ostatnio celebrytka została przyłapana przez fotografów... pod kościołem na warszawskim Wilanowie. Towarzyszyła jej córka, dziewięcioletnia Helenka, która jest w trakcie przygotowań do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Mimo że do maja zostało jeszcze dużo czasu, to widać, że Kasi zależy na tym, by Helenka godnie przeżyła zbliżającą się komunię.