Katarzyna Cichopek przemierza Łazienki Królewskie w towarzystwie dzieci i brata z rodziną. Maciek nie chciał z nimi pospacerować? (ZDJĘCIA)

Mojboze 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Była gwiazda TVP ma za sobą trudny okres w życiu. Po 23 latach rozpadło się jej małżeństwo z Maciejem Kurzajewskim. Przedtem pożegnała ojca i przyjaciółkę oraz walczyła z depresją. Musiała także przejść dwie operacje neurologiczne. Kłopoty zdrowotne zaczęły się nagle dwa lata temu. - Był początek lutego, pewnego dnia obudziłam się rano i nie mogłam wstać, miałam niedowład nogi - wspominała w rozmowie z "Vivą" Smaszcz. Choroba Pauliny Smaszcz jest związana z kręgosłupem. Powoduje niedowłady kończyn i silne bóle. Stan gwiazdy poprawia się dzięki rehabilitacji. Mimo to dolegliwości ciągle dają o sobie znać. Mam w sobie dużo optymizmu, ja nie choruję na głowę. Ja choruję na kręgosłup i problemy onkologiczne. Mam, co prawda, prawo do smutku, wątpliwości i słabości. Jednak gdy mam zły dzień i wstanę z okropnym bólem, to mówię do siebie: "ej, musisz się ruszyć, choćby zrobić śniadanie, zadzwonić do bliskich. [...] Moja filozofia polega na tym, że cieszę się tym, co mam, w tym miejscu, w którym jestem - wyznała w rozmowie z Plejadą Paulina Smaszcz.