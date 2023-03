Katarzyna Cichopek rozpływa się nad Maciejem Kurzajewskim: "Zasługujesz NA WSZYSTKIE nagrody świata"

ahahahahaha 27 min. temu zgłoś do moderacji 44 3 Odpowiedz

JPDL jaki to jest cringe . Co to w ogóle za nagroda i kto ją przyznaje, na jakich zasadach? W tym kraju jest tyle przedsiębiorczych kobiet, anonimowych, które zbudowały biznesy i dobrze prosperujące firmy, a tutaj nagrodę dostaje jakaś celebrytka, która swoim nazwiskiem sygnuje jakąś biżuterię. Ktoś z was kupił kiedyś błyskotkę u niej, bo ja pierwsze słyszę o tym, może ta nagroda jest "kupiona" po to aby "przedsiębiorcza" Pyza mogła dopiero te produkty wypromować? I oczywiście Kurzaj też dostał, a jakże. Tylko za co? To jest cyrk, poklepują się po plecach wręczają sobie na jakichś paradnych galach nic nieznaczące nagrody nie wiadomo za co, duszą się w jednym sosie, wymieniają kochankami, a ludzie mają wierzyć, że oni są wyjątkowi i oferują coś wyjątkowego. Komedia. 😆😆😆