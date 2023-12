Katarzyna Cichopek spełnia "amerykański sen" u boku Macieja Kurzajewskiego: koncert Madonny, spacer po Manhattanie (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjątkowo mocno wzięli sobie do serca słowa powiedzenia "Nowy Rok jaki, cały rok taki". Celebrowali początek 2023 r. wspólnym kadrem z nowojorskiego Times Square, wykonanym kilka tygodni wcześniej. Po upływie 12 miesięcy powrócili do tętniącej życiem amerykańskiej metropolii.

Gwiazda "M jak miłość" otrzymała propozycję poprowadzenia serii koncertów świątecznych dla Polonii żyjącej za oceanem. Na scenie towarzyszyć będzie jej Maciej Kurzajewski. Para zakochanych poleciała więc do Stanów Zjednoczonych, by wspólnie zapowiadać występy najsłynniejszych wykonawców rodzimej estrady.

Cichopek i Kurzajewski czerpią pełnymi garściami z pobytu w Nowym Jorku

Wzbudzający niemałą sensację duet prowadzących "Pytania na śniadanie" zameldował się na nowojorskim lotnisku. Po dotarciu do hotelu i zasłużonym wypoczynku w pierwszej kolejności skierowali swoje kroki do jednego z tamtejszych lokali gastronomicznych chętnie odwiedzanego przez największe sławy show-biznesu. Pech chciał, że "minęli się" z Davidem Beckhamem. Piłkarz kilka godzin wcześniej udokumentował na zdjęciu swoją wizytę w tym samym barze kanapkowym, do którego zawitali prezenterzy.