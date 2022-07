Katarzyna Cichopek w białych rurkach i różowej marynarce wysiada ze swojego audi za 300 tysięcy (ZDJĘCIA)

TAK! 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jak to jest? Katarzyna Cichopek urodziła się w 1982 roku, cztery lata po Małgorzacie Majdanek, jest mamą dwójki dzieci, nie odchudza się na siłę, nie pokazuje, że żłopie kawę o 5-ej rano (może to być u „Gosi” kwestią ustawionego zegara w smartfonie!), nie pokazuje szerokiego barłogu, ze śpiącym tam bezrobotnym mężem, nie ubiera się w ciuszki, pokazujące, że ma 16 lat, uporczywie, bez sensu naśladując poprzednią żonę obecnego męża, nie mówi, że po swoich studiach mogłaby otworzyć „klinikę psychologii i być tam partnerem”, nie włazi w WP/ Pudelku z tekstami, które są na poziomie uczennic szkoły specjalnej, nie twierdzi, że jest gwiazdą błyszczącą, która ma w zapasie sto „prodżektów”, nie wywala świadomie krocza i biustu do obiektywów kamer, więc… jest ta Cichopek NIE DO PRZYJĘCIA, bo zatrudniona w TVP…