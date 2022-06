Katarzyna Cichopek w kolorowym bikini relaksuje się z dziećmi na Mazurach (ZDJĘCIA)

Lato 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak można w bikini być nad jeziorem w 35 st C upale i się do tego kąpać i opalać. To straszne do tego jeszcze w lecie!!!!!No zimą to byłaby sensacja a teraz to chyba norma, No chyba że coś się zmieniło!