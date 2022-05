Katarzyna Cichopek w płaszczyku i sneakersach za ponad 2 tysiące pozdrawia fotografów szerokim uśmiechem (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek jest obecnie najchętniej fotografowaną celebrytką w stolicy. Nic dziwnego, skoro mąż aktorki (niebawem "były") z zapałem dostarcza mediom świeżego materiału do pisania na ich temat, co zapewne musi doprowadzać Kingę "M jak miłość" do szewskiej pasji. Gwiazda robi jednak wszystko, by nie dało się po niej poznać rozgoryczenia. Zapowiedziała nawet ostatnio, że mimo przeciwności losu "nie przestanie się uśmiechać".