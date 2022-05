Katarzyna Cichopek z nietęgą miną spaceruje po Warszawie w trampkach za 2 tysiące, dzierżąc pod pachą chrupiącą bagietkę (ZDJĘCIA)

Gosia 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

jak to dobrze zwykłemu''szaremu człowiekowi'' chodzić po prostu do Biedronki na zakupy ,kupić sobie 10 kilo bananów, ''wysokochemicznej'' parówki, keczup , 30 kajzerek,olej 2 litrowy itd...raz w miesiącu ''po wypłacie''wyjść z niej nawet z dwoma koszowózkami zakupów i nikogo to nie obchodzi.....i to jest fajne w '''byciu zwykłym człowiekiem''..