Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz już po debiucie w "Pytaniu na Śniadanie". Rozemocjonowani internauci MOCNO PODZIELENI

Internauci podzieleni na widok nowej pary prowadzących w "Pytaniu na Śniadanie"

Bardzo niekorzystne zmiany. Bez starej ekipy pozostaje mi tylko oglądać konkurencję, niestety; Ta para to porażka (jeszcze gorsza niż Robert i Joanna) - kompletnie nie pasują do śniadaniowej ekipy i do siebie zresztą też; Co to ma być?! Masakra; Chcemy powrotu Kammela, Krzan, Wolnego i Nowakowskiej!; Bardzo lubię panią Kasię, ale jak strajk, to strajk; - czytamy pod postami "Pytania na Śniadanie" na Facebooku.