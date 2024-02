Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz POWRÓCILI po tygodniu do "Pytania na Śniadanie". Internauci w formie

Teraz, po zmianach, niestety, nie oglądam. Nowi prowadzący to nie to samo co ci, co byli; Ten pan prowadzący troszkę przynudza; Nuda; Niedobrany duet; Gdzie się podziali dawni prezenterze?; Odkąd nastąpiły te zmiany, to nie da się tego oglądać; - czytamy pod postem z prezenterami na Facebooku "Pytania na Śniadanie".