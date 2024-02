Katarzyna Dowbor ma BOGATEGO brata. Dorobił się fortuny dzięki biznesowi w USA. Opowiedziała o nim w książce

Brat Katarzyny Dowbor dorobił się majątku w USA

Kiedy Katarzyna Dowbor rozwijała karierę w telewizji publicznej, jej brat podjął ważną życiową decyzję. Wówczas przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych , gdzie dorabiał sobie jako taksówkarz i starał się udoskonalić język angielski. Z czasem udało mu się ukończyć doktorat na jednej z tamtejszych uczelni i otworzyć biznes . Katarzyna Dowbor jest z niego dumna do tego stopnia, że poświęciła mu fragment książki "Mężczyźni mojego życia".

Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. […] Wyjechał do USA we wczesnych latach 80. Nie znał wtedy angielskiego. Mieszkał w Nowym Jorku, rankami chodził do szkoły, wieczorami pracował jako taksówkarz. Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną, który ciężko pracuje i dla którego Ameryka okazała się idealnym gruntem do zrobienia kariery - pisała dziennikarka w książce "Mężczyźni mojego życia".