Katarzyna Dowbor nie spędzi świąt z synem. Celebrytka zdradza powody swojej decyzji

azdy inteligentny Polak widzi, ze TVN manipuluje ludzmi ktorzy ogladaja ich program informacyjny. Fakty TVN sa zbudowane na emocjach, gra slow, manipulacjach i urojeniu wyzszosciowym ludzi ktorzy ogladaja TVN. Wychowali sobie trzodke i caly czas ja bodzcuja, odwoluja sie do emocji, glownie emocjami graja, opisujac fakty skupiaja sie na udczuciach ludzi, ich emocjach, a fakty/informacje nie sa podawane linearnie, przyczynowo-skutkowo, tylko wyrywane z kontekstu zdarzenia. Do tego ta pseudo elita ktora ma te urojenia wyzszosciowe to w wiekszosci kobiety po latwych studiach humanistycznych, gdzie bylo zakuc, zdac, zapomniec, a wiedza jest malo przydatna, europeistyka, gender studies. Dodatkowo dochodzi brak wiedzy historycznej. Wiekszosc to przyjezdni do Warszawy, ktorzy w pierwszym pokoleniu pokonczyli studia i gardza rodzicami, wsia itd itp. Beznadziejna proba odciecia korzeni, na sile proba zrobienia sie kims lepszym. W TVN trzeba przyznac maja idealnie przeanalizowany portret Polaka/psychologiczny, ktory chce "byc kims lepszym" i urabiaja ich jak moga. A ta tę*a masa ludzi nawet nie wie ze jest manipulowana... Dodam jeszcze, ze faktycznie TVN przyciaga tez ludzi przez to, ze ma super studio, prezenterzy sa nienagannie ubranie, zachowuja sie tez jak elita (za pieniadze zrobia wszystko), itd. itp. Programy wszystkie sa tak kreowane zeby przyciagac wizualnie/estetyka, w naturze ludzkiej przyciaga cos co jest na granicy dobra/zla, i na tym zeruja... Lamanie tabu, kontrowersje... Wszystko to jest tak zorganizowane do perfekcji, ze ludzie wchodzaw ten swiat byle sie tylko dobrze czyc, a informacje przyjmuja bezkrytycznie, byle byc czescia tego swiata... Zasiadajac przed TV ludzie czuja uczte, oderwanie od szarego zycia... ale co to za zycie jak wszystko to wydmuszka/klamstewm/udawaniem, a zycie, rzeczywistosc jest inna... Nasladowanie tego co jest tam pokazywane prowadzi do decyzji zyciowych ktore ciagna na dno, a nie wzbogacaja czlowieka.... Jak ktos chce zrozumiec rzeczywistosc to polecam przeczytac ksiazke "Ch*am niezbuntowany" i zapamietajcie ostatnie zdanie z tej ksiazki. Powinno byc jeszcze odnosnie mlodego pokolenia dodane, ze ze ch*m*two i buta wspolczesnych kobiet wyprzedza o 3 dlugosci ich wiedze/madrosc zyciowa... Kobiety podchwycily slogan Teraz K..a My! Mezczyzni sa zagubieni, nie ma delikatnych, subtelnych kobiet...krotko mowiac "scha*ienie rozsiane" po ulichach szaleje... i ogolnie mlodzi ludzie maja takie problemy psychiczne, bo doeszli od wartosci/kosciola, tzw. "bezpiecznikow", ktore pozwalaly trzymac poziom i zdrowie psychiczne... podziekujcie TVNowi za te programy rozrywkowe... po tru*ach do celu... Ostatnie pokolenia ktore zyja w dobrybycie/brak wo*jen, w miare stabilizacja odrzucily dorobek, obyczaje, zasady ktore byly przekazywane przez wiele pokolen i zastapili je sloganem: rob*ta co chceta. Na jakiej podstawie odebrali to kolejnym pokoleniom (te zasady, sposob bycia, postepowania), co zrobily takiego ze moga uniewazniac wszystko co poprzednie pokolenia latami prob i bledow to przyjmowaly jako cos dobrego.... Na koniec dodam ze nie bylo moja intencja kogos obrazic tylko prosta diagnoza. Nie uwazam, ze ktos ze wsi powinien/ma sie czuc gorszy i wypierac swoje pochodzenie... I jeszcze promowane mody na wszystko co jest brzydkie, odstaje od normy, tradycji...postep, nowoczesnosc... nawet jezeli jest to debi*izmem do kwadratu! Jak wytrzymac z kobieta ktora jest jak choragiewka, bo codziennie ogladajac TVN wpadna na pomysly ktore sa absurdalne...przecza logice i zaburzaja spokoj wewnetrzny, harmonie w zyciu... Jaka jest kondycja mlodego poklenia? Miotaja sie od sciany do sciany, bez tozsamosci, zasad, wnetrze wypelniaja konsum*pcjonizmem, przyjmuja wszystko bezkrytcnie i sa t*rzo*da do manipulowania, ster*wania nimi. Dobrze rozegrani zrobia wszystko co mala grupa bedzie chciala im w TVN wmowic.