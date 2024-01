Katarzyna Dowbor WRACA do TVP? Ujawniono, kiedy ma pojawić się w "Pytaniu na śniadanie"

Według informacji, które zdobył Plotek, do stacji ma powrócić uwielbiana przez telewidzów Katarzyna Dowbor . Prezenterka w latach 1983-2013 pracowała w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła takie programy jak: "Alchemia zdrowia i urody" czy "Apetyt na zdrowie".

W ostatnich latach Katarzyna Dwobor zaskarbiła sobie sympatię telewidzów za sprawą polsatowskiego programu "Nasz nowy dom". W 2023 roku jej miejsce zajęła jednak Elżbieta Romanowska, co wywołało spore oburzenie wśród fanów prezenterki. Wszystko wskazuje na to, że nowi włodarze w telewizji publicznej chcą wykorzystać popularność Dwobor, angażując ją do jednego z najważniejszych programów stacji.