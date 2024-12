Katarzyna Figura zdradziła tajniki swojej diety. Co odstawiła, by schudnąć?

Katarzyna Figura jest ikoną polskiego kina. Dzisiaj filmy z jej udziałem to klasyki. Za sprawą ról w Kingsajz czy Killerze stała się także symbolem seksapilu. Czas jest dla niej łaskawy i niczego w tej kwestii nie zmienia. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

Metamorfozy Katarzyny Figury

Niedawno Katarzyna Figura zaskakiwała metamorfozami włosów. Najpierw obcięła je na krótko i przefarbowała na intensywnie niebieski kolor. Potem postawiła na wielokolorową abstrakcję. Teraz jest krótkowłosą platynową blondynką. To jednak nie koniec zmian w wyglądzie aktorki.

Od kilku miesięcy 62-latka zwraca uwagę swoją szczupłą sylwetką. Pojawiają się pytania o to, jak to zrobiła, a Figura chętnie na nie odpowiada. Aktorka nie promuje głodówek, mówi wprost, że nie jest zwolenniczką restrykcyjnych diet. Katarzyna Figura o swojej diecie opowiedziała w rozmowie z kobieta.dziennik.pl. Aktorka przyznaje, że w jej przypadku wystarczyła zmiana nawyków żywieniowych, zbilansowana dieta i wykluczenie kilku produktów. Podzieliła się swoim sekretem na zrzucenie zbędnych kilogramów. Aktorka zrezygnowała z jedzenia słodyczy, białego pieczywa, kaszy, ziemniaków i makaronu. Zamiast tego stawia na warzywa, owoce, chude mięso oraz ryby.

Dieta to przede wszystkim świadomość tego, co jemy i ile jemy. Nigdy nie stosowałam drastycznych metod. (...) Sedno tkwi we właściwym zbilansowaniu diety - mówiła w kobieta.dziennik