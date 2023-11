Katarzyna Glinka dostała zaproszenie na ŚLUB byłego męża. Aktorka zdradza, dlaczego nie pojawiła się na ceremonii

Klasyka 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ona nawet nic nie musi mówić, żeby było wiadomo, że spotkał ją najbanalniejszy przypadek jaki można sobie wyobrazić. Kobieta prawdziwie zakochana i zaniedbana przez męża, który traktuje ją jak dodatek do własnego życia, maskotkę, zabawkę, a nie pełnowartościowego człowieka. Tyle. To jest aż tak proste. On się może teraz nauczył i na nowej partnerce już wykorzystuje pozyskane na poprzedniej doświadczenie, a ona ma patrzeć, jak człowiek, którego kochała ślubuje komuś innemu? No proszę was. Miłość to wybór. Zakochanie jest niezależne od nas, ale MIŁOŚĆ to wybór. I praca. Dlatego ona musi kłamać albo wykorzystywać banalne preteksty o zobowiązaniach zawodowych, żeby nie oglądać ślubu swojego eks, z którym ze względu na dziecko i tak musi się widywać i pewnie serce jej się kraje. Może mieć nowego, ale na pewno nie zapomniała. A on też dobry, że ją w ogóle zaprosił. Może jednak tylko tak pro forma licząc na to, że i tak nie przyjdzie, i wszyscy zadowoleni. Ogromnie smutne.