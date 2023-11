Dorota Szelągowska prowadzącą "Dzień dobry TVN"? Katarzyna Grochola nie ma dobrych wieści: "Trochę ją to WYKAŃCZAŁO"

Dorota Szelągowska to prawdziwa telewizyjna wyjadaczka. 25 lat temu zaistniała w młodzieżowym "Rowerze Błażeja" , który utorował jej drogę do medialnej kariery. Zanim jednak została naczelną polską ekspertką w temacie projektowania i aranżacji wnętrz, pracowała przy produkcji kilku programów telewizyjnych, m.in. "Dzień Dobry TVN" . Nic zatem dziwnego, że jej nazwisko pojawiło się niedawno w kontekście prezenterek, które miałyby zasilić skład redakcji śniadaniówki TVN-u .

43-latka szybko ucięła wszelkie spekulacje, jasno deklarując, że nie zamierza brać na siebie dodatkowych telewizyjnych obowiązków. Niewiele osób pamięta, że Dorota w przeszłości współprowadziła konkurencyjne "Pytanie na śniadanie" u boku Tomasza Kina. Mimo że wydawała się idealną kandydatką do porannego witania widzów, nie wszyscy podzielają to stanowisko. Jej mama, Katarzyna Grochola , niekoniecznie chciałaby się budzić, oglądając córkę na szklanym ekranie .

Katarzyna Grochola opowiada o trudnych momentach w życiu Doroty Szelągowskiej

Pisarka wspomniała, że ich relacja kształtowała się przez lata. Jak to w rodzinie bywa, przeżyły lepsze i gorsze momenty, jednak zawsze mogły na sobie polegać. Dodała też, że obecnie "nie muszą już nic sobie udowadniać", tylko cieszyć się swoim towarzystwem i pomagać wzajemnie w trudnych chwilach. Grochola określiła córkę jako "wspaniałego człowieka, którego urodziła światu" .

Dorota Szelągowska w "Dzień Dobry TVN"? Jej mama nie jest zachwycona tym pomysłem

Po największych czystkach w historii "Dzień Dobry TVN" skład gospodarzy programu uszczuplił się aż o połowę. Obecnie współtworzą go 3 duety, choć już w tym miesiącu widzowie przywitają nową parę prowadzących . Podobno trwają negocjacje z kilkoma znanymi paniami, które mają największe szanse, by zasiadać na kanapie obok debiutującego w programie Huberta Urbańskiego .

Nie wiem, czy moja córka przepada za programami na żywo. Ja przepadam, bo nawet jak strzelę gafę, to mam szansę to poprawić. Dorotę to trochę wykańczało, więc nie wiem, czy ten akurat format jest dla niej - odpowiedziała na łamach Plejady.