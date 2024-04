Katarzyna Grochola pochwaliła się sukcesem wnuka i opublikowała ich wspólną fotkę. Internauci zgodnie: "PRZYSTOJNY KLON" (FOTO)

Sztukę obejrzała ostatnio Katarzyna Grochola , która pochwaliła się sukcesem wnuka na Instagramie. W opublikowanym wpisie pisarka wyznała, że Antoni "wymiata" i swoją grą doprowadza do wzruszenia. 66-latka nie kryła dumy.

Mój wnuk wymiata w "Weselu". To mój wnuk zgubił róg, wzruszył mnie… Pozdrawiam Was wszystkich i namawiam na "Wesele" w Teatrze Słowackiego w Krakowie - napisała na Instagramie.

Grochola pokazała zdjęcie z wnukiem. Internauci zszokowani podobieństwem

Pani Kasiu, gratuluję tego zdolnego, przystojnego klona. Pozdrawiam was bardzo serdecznie; Wykapana babcia i uśmiech mamusi; Piękny wnuk, piękna babcia. Gratulacje. Radość w oczach macie taką samą; Kochani, wyglądacie jak mama z synem, a nie jak wnuk z babcią. Magia; Kurcze, jacy podobni jesteście do siebie; Cudowny chłopiec z cudowną babcią; Radość życia plus ten błysk w waszych oczach daje cudowny efekt końcowy. Gratuluję wnuka, a wnukowi babci; Czysta babcia; Ale piękny. Oczy ma po babci - czytamy w komentarzach.