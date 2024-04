Katarzyna i Jędrek Gąsienicowie z "Gogglebox" zapowiadają ROZWÓD. "Nie dociągniemy do dziesiątej rocznicy ślubu"

Katarzyna i Jędrek Gąsienicowie dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" szybko wdarli się do rodzimego show-biznesu i stali się trzecioligowymi celebrytami. Małżonkowie prężnie rozwijają media społecznościowe, w których dzielą się kulisami życia prywatnego.

Gąsienicowie mogą się pochwalić gronem wiernych fanów, którzy uwielbiają ich poczucie humoru. Ostatnio wykorzystali ten talent w dość niepokojący sposób. W wywiadzie wyznali, że planują się rozstać. Niezły żarcik?

Katarzyna i Jędrek Gąsienicowie żartują z rozwodu

Ostatnio Katarzyna i Jędrek Gąsienicowie mieli okazję porozmawiać z reporterką serwisu cozatydzien.tvn.pl, z którą podzielili się nowiną, jaka mogłaby się okazać szokująca dla fanów pary. Straszyli "zbliżającym się" rozwodem.

Prawda jest taka, że wszyscy myślą, że u nas jest tak kolorowo, że sobie wiesz, sielskie, anielskie życie prowadzimy w Zakopanem, dwójka dzieci, sześć kotów, no bo sami to nakręciliśmy. Prawda jest taka, że 2024 należy do nas i nie dociągniemy do dziesiątej rocznicy ślubu - mówiła Katarzyna Gąsienica serwisowi.

Codziennie się kłócimy. Ona wstaje i już ma wypisane na czole "kłótnia" - dodał Jędrek Gąsienica.

Katarzyna Gąsienica stwierdziła, że relacja była już "męcząca" i po rozmowach uznali, że "najlepiej byłoby się rozjeść". Po chwili jej mąż wypalił:

Ile można z jedną babą siedzieć? - zażartował.

Po 10 latach to już jak brat z siostrą jest, no to już... - ciągnęła Gąsienica.

W dalszej części rozmowy małżonkowie dywagowali na temat tego, kto będzie wygrany podczas "rozprawy rozwodowej" oraz z kim "zostaną" dzieci. Opowiadali o tym, jak bardzo są dla siebie wkurzający.

To też jest taka prawda, że my nie wiemy, jakie tam są sytuacje. Czasami się zdarza tak, że lepiej jest się rozwieść. Ja jestem tego zdania. Naprawdę uważam, że życie ma się jedno i życie jest za krótkie, więc jeżeli mąż mnie wkurza, to ja bym się z tobą rozwiodła tu i teraz - stwierdziła Katarzyna Gąsienica.

Reporterka wyłapała słowo "gdyby" i w końcu z jej ust padło kluczowe pytanie, dotyczące tego, czy Gąsienicowie faktycznie planują się rozwieść. Jędrek Gąsienica odpowiedział krótkim "nie", zatem fani pary mogą spać spokojnie.

