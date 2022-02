Katarzyna Kępka prezentuje swój NOWY DOM na Sri Lance: "NIE DZIAŁA KUCHENKA..." (ZDJĘCIA)

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Panie Boże dziękuje ci za moje mieszkanko w Polsce, z czystą piękną kuchenką. Bez robactwa i pajęczaków. Dziękuję za super sąsiadów i piękny widok za oknem. Sri Lanka? Owszem na góra tydzień a powrót do mojego mieszkanka i łóżka, do tej niby szarej rzeczywistości to najlepsza rzecz na świecie! Niech sobie każdy żyje jak chce, mi jest dobrze tu gdzie jestem!