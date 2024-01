Katarzyna Niezgoda z mężem udzielili wywiadu "Dzień dobry TVN". Nagle wspomniano o Tomaszu Kammelu. Zaskakująca reakcja

Katarzyna Niezgoda z mężem udzielili wywiadu. Nagle padło nazwisko Kammela

Ty nie robisz nic, co określałoby cię mianem celebrytki, a mimo to wciąż wzbudzasz zainteresowanie dlatego, że byłaś w związku z Tomkiem Kammelem - powiedział nagle Hładki.

Co ciekawe, Niezgoda nie zignorowała tej uwagi i postanowiła rozwinąć wątek. W odpowiedzi przyznała, że sama nie do końca rozumie to, dlaczego media wciąż się nią interesują, ale po prostu to zaakceptowała. Co więcej, dziś jest wdzięczna za to, że kolorowa prasa okazuje jej zainteresowanie.