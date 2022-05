Katarzyna Nosowska celebruje 26. urodziny syna, publikując w sieci jego zdjęcie. Podobny do znanej mamy? (FOTO)

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Od czasu, gdy Mikołaj przyszedł na świat, minęło właśnie 26 lat. Z tej okazji Kasia opublikowała wyjątkowe życzenia, w których wróciła do tego czasu z nutką nostalgii. Najpierw na jej instagramowym profilu zagościło wspólne zdjęcie matki i syna , a w opisie wspominała moment przyjścia pociechy na świat. Jednocześnie podziękowała Mikołajowi za to, że "jest".

22.05.1996 - opuścił kawalerkę pod sercem, mój syn Mikołaj. Rodziłam w mieszkaniu nad komisariatem. Tego dnia Legia przegrała z Widzewem. Jeannette Kalyta, cudowna położna, powiedziała, że będzie bolało, ale to nie o mnie chodzi, to ten mały chłopiec przychodzi na świat, to jego moment. Byłam cicha i tak bardzo się starałam, by jemu było jak najlżej. Dziś kończy 26 lat. Jestem tak wdzięczna, że jest. Mikołaju, synu, nauczycielu, doradco - bądź szczęśliwy - napisała.