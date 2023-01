Katarzyna Nosowska ma na siebie nowy pomysł? W takiej roli jeszcze jej nie widzieliśmy…

W branży muzycznej Katarzyna Nosowska to marka sama w sobie - dzieli i rządzi w niej już przeszło trzy dekady. W ostatnich latach wydała dwie świetnie przyjęte książki. Bezpardonowo rozgościła się też w social mediach, gdzie swoim ciętym językiem i oryginalnym poczuciem humoru zdobywa serca followersów. Okazuje się, że do listy swoich osiągnięć i ról zawodowych w nowym roku postanowiła dodać jeszcze kilka pozycji…

Wiemy jak jest. "Nowy rok, now_ ja", ambitne postanowienia, górnolotne plany. Zmiany, zmiany, zmiany! Artyści też ludzie, nie ma co się specjalnie dziwić, że nawet Katarzyna Nosowska nie została obojętna i postanowiła wypróbować się w kolejnej nowej roli. Jak myślicie, na jaką dziedzinę mogła się zdecydować? Ochrona zdrowia? Transport, gastronomia bądź telewizja? A może budowlanka?

- Zaproszenie Katarzyny Nosowskiej do kampanii było strzałem w dziesiątkę – mówi Armin Kurasz, reżyser spotu. - Nasza bohaterka dzięki swojej naturalności i wrodzonemu humorowi świetnie wcieliła się we wszystkie postaci. (…) Mam nadzieję, że wywołamy uśmiech na twarzy widzów, zachęcający do patrzenia z optymizmem na najbliższy zawodowy rok.