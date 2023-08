Katarzyna Pakosińska wyszła za mąż za GRUZIŃSKIEGO KSIĘCIA. Kulisy ich znajomości są dramatyczne. Wiedzieliście?

Kilka lat temu Katarzyna Pakosińska zwiedzała ukochaną Gruzję. Podczas podróży źle się poczuła i po pomoc udała się do lekarza. Specjalistka omyłkowo podała satyryczce niewłaściwe leki, które podczas pobytu w hotelu wywołały u niej zapaść. To właśnie wtedy jeden z gości usłyszał niepokojące odgłosy. Irakli Basilaszwili wyważył drzwi do pokoju Pakosińskiej i przystąpił do reanimacji.