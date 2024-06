Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki świętują 15. rocznicę ślubu. "W oczach niezmiennie blask" (ZDJĘCIA)

Krakers 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Wytłumaczcie mi Pani co Wy macie z tymi rzęsami?? Piękna kobieta z blaskiem w oczach i czarującym uśmiechem a do powieki odklejone włosie od szczotki!!! Przecież to wygląda tragicznie!