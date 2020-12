Katarzyna Skrzynecka kończy 50 lat! "Szczęśliwa z ukochaną rodzinką"

Celebrytka cieszy się, że po kilku gorszych miesiącach znów może wrócić do pracy i jak się okazuje, to właśnie w studiu nagraniowym spędza swoje okrągłe, 50. urodziny .

Półwieczna Skrzynka. MY HAPPY 50. Świętując w gronie rodziny i przyjaciół poprzednie urodziny rok temu, wyobrażałam sobie i marzyłam, by te kolejne okrągłe świętować wyjątkowo radośnie, szałowo i w jeszcze liczniejszym niż co roku gronie przyjaciół i rodziny. Od roku, w planowaniu grafiku pracy, podawałam dzień 3 grudnia jako "zajęty" by nie pracować w te półwieczne urodziny, tylko cieszyć się fajnym dniem! - napisała na Instagramie.