Katarzyna Skrzynecka odkłada na emeryturę, grając w dziewięciu spektaklach! "Za moją prognozowaną kwotę NIE DA SIĘ PRZEŻYĆ"

chester 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

TO TRZEBA BYŁO PŁACIĆ NA ZUS! Tak, jak robią to wszyscy inni. Zamiast żyć na kredyt, trzeba było pomyśleć odrobinę. Ale to ciągle nie jest dramat - mnóstwo ludzi dorabia na emeryturze: parkingowy, sprzątanie mieszkań, zmywak.