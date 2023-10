Katarzyna Skrzynecka odpowiada na złośliwy komentarz o wyborach: "PRZE*EBIECIE". Nie kryła satysfakcji

Wyniki wyborów parlamentarnych zdominowały dziś każdy zakątek mediów, w tym i te showbiznesowe. Celebryci niezwykle chętnie dali wyraz swojej ekscytacji po ogłoszeniu wyników exit poll w niedzielny wieczór. Do grona prodemokratycznych entuzjastów zaliczyła się również Katarzyna Skrzynecka, która publikacją na Instagramie zasygnalizowała, że dopełniła swojego obywatelskiego obowiązku przy urnie. Niestety z jakiegoś powodu pewien internauta uznał to za inspirację do miotania wulgaryzmami.