Katarzyna Skrzynecka NIE WIEDZIAŁA o odejściu Kacpra Kuszewskiego: "Dzisiejsza wiadomość BARDZO MNIE ZASMUCIŁA"

bez jaj 30 min. temu

Bo to nie wystarczy powiedzieć przez telefon? Sory, ale niedobrze robi się od tych peanów. Rozumiem , że chce być miła, ale to co pisze to jest tak przesłodzone, że trąci fałszem i śmiesznością. Złota zasada: umiar we wszystkim.