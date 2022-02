Katarzyna Skrzynecka zapewnia, że NIE PRZERABIA zdjęć w Photoshopie: "Nie znam tego programu i nie wyszczuplam sobie twarzy" (WIDEO)

Nie uważam się za influencerkę. Ja swoje social media traktuję jako jedną z gałęzi zawodowych. Nie zdecydowałabym się na to, żeby - mówiąc żartobliwie - być chodzącym słupem ogłoszeniowym , który w każdym poście musi coś zareklamować. Nie ma takich pieniędzy, które zgodziłabym się zarabiać, reklamując coś, do czego nie jestem przekonana - zapewniła nas aktorka i wokalistka.

Bardzo się śmieję, jak widzę komentarze internautów wmawiających mi używanie Photoshopa. Ja w ogóle tego programu nie znam, nie umiem go obsługiwać i nigdy nie miałam z nim do czynienia. Nie mam go w komputerze ani w telefonie. Nie wyszczuplam sobie twarzy, nie usuwam sobie zmarszczek, nie wybielam zębów, nie zagęszczam włosów - wylicza Skrzynecka.