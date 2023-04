Katarzyna Skrzynecka ZNÓW poprawiła twarz córki w Photoshopie?! "Potem dziecko będzie się wstydziło..." (FOTO)

qwert 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Może ktoś uznał, że należy powiedzieć prawdę ze względu na to dziecko, że może w jakiś sposób to dotrze do rodzica. Jeśli profil jest publiczny to może wpływać na zachowanie innych dzieci. Jeśli profil bylby prywatny bez dostępu osób spoza bliskiego kręgu to co innego. Nie można promować patologicznych zachowań i oczekiwać, że wszyscy będą klaskać. Jeśli takie są oczekiwania to świadczy to jedynie o tym, że taki profil nie powinien istnieć. Promowanie destrukcyjnych zachowań jest tak samo złe jak promowanie agresji czy innych zachowań społecznie nieakceptowalnych. Naprawdę powinny być wprowadzone zakazy pewnych zachowań, bo to już przestaje być zabawne na jaką skalę upublicznia się zaburzone zachowania.