Katarzyna Sójka nową minister zdrowia. Lekarka zasłynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami: "Kobiety umierały i BĘDĄ UMIERAĆ"

W rządzie doszło właśnie do zaskakujących roszad. Obowiązki ministra zdrowia będzie pełnić od teraz lekarka i posłanka PiS Katarzyna Sójka. Zastąpi na tym stanowisku Adama Niedzielskiego . We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o jego dymisji.

Postanowiłem też zaproponować tę funkcję poseł Katarzynie Sójce, lekarce, internistce, która ma swoich wielu pacjentów, która zna służbę zdrowia od podszewki i jest aktywnym członkiem komisji zdrowia - mówił. Jestem przekonany, że jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze - dodał.