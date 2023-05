Katarzyna Sokołowska gorzko o łączeniu pracy z macierzyństwem: "Nie do końca można to pogodzić"

Katarzyna Sokołowska o łączeniu pracy i macierzyństwa.

Katarzyna Sokołowska podobnie jak wiele matek, na co dzień łączy wychowanie pociechy z karierą. Nie jest tajemnicą, że nawet będąc w zaawansowanej ciąży, celebrytka nie zrezygnowała z pracy na planie "Top Model". Zaledwie dwa tygodnie po porodzie wróciła zaś do zawodowych obowiązków, pojawiając się na konferencji show TVN. Mama dziewięciomiesięcznego Ivo Lwa regularnie bywa na rodzimych salonach - kilka dni wraz z partnerem Arturem Kozieją wybrała się na przykład na uroczystą inaugurację Omenaa Mensah Foundation.

Jest to trudne. Nie do końca można to pogodzić. Może z pracą w pewnych wymiarach tak, czyli z tą moją pracą reżyserską, która jest faktycznie związana z ciągłą nieobecnością, próbami itd. jest to niepołączalne. Albo jestem w domu, albo jestem w pracy - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.