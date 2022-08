Katarzyna Sokołowska po raz PIERWSZY pokazała SYNA na Instagramie (FOTO)

Temat ciąży Katarzyny Sokołowskiej inspirował tabloidowe nagłówki przez wiele miesięcy. Emocje wzbudzał fakt, że celebrytka swoje pierwsze dziecko urodziła w wieku 49 lat, co w dzisiejszych czasach raczej nikogo nie powinno dziwić, dlatego że kobiety coraz częściej decydują się na macierzyństwo w dojrzałym wieku.

W końcu w lipcu reżyserka pokazów mody oraz jej partner Artur Koziej powitali potomka na świecie, nadając mu - jak wyjawił nieopatrznie Marcin Tyszka - imiona Iwo Lew. Jak to zwykle w show biznesie bywa, świeżo upieczona mama i jej oczko w głowie nadal mogą liczyć na zainteresowanie mediów.

Często poruszanym w rozmowach z Sokołowską wątkiem jest również jej życie zawodowe, któremu do tej pory w całości się poświęcała. W wywiadzie z Anną Pawelczyk-Bardygą z Co Za Tydzień celebrytka przyznała, że ekipa TVN bardzo pomogła jej pogodzić obowiązki mamy z pracą na planie.

Jestem przeszczęśliwa. Ta edycja była dla mnie wyjątkowa też z racji stanu, w którym byłam, czułam się znakomicie, więc mogłam spokojnie pracować, ja też jestem życiowo bardzo aktywna, z resztą produkcja też niesamowicie podeszła do tematu, czułam się bezpieczna, zaopiekowana i nieforsowana, ale też mój stan wyczulił mnie na pewne ludzkie sytuacje. Zawsze tak jest, więc to jest normalne. Teraz mam pełnię szczęścia, bo mam cudownego synka i już mogę wrócić do pracy i oczywiście wszystko jest podporządkowane jemu, i z przyjemnością będę mówić o tej edycji, bo będzie wspaniała i zachęcam do oglądania.

Sokołowska zaznacza, że choć wróciła na salony zaledwie dwa tygodnie po narodzinach syna, to nadal pamięta, aby się nie przeforsowywać. Pamiętają o tym również jej współpracownicy.

Jestem skupiona na roli mamy. Mamy teraz sezon urlopowy, więc świetnie się to wszystko ułożyło, ale dla kobiety, która ma dziecko, wydaje mi się, że pewne sprawy są po prostu oczywiste. Często mówię o tym w wywiadach, że jestem na pewnym etapie życia, który jest dla mnie niesamowity - zadeklarowała Sokołowska w rozmowie z Co Za Tydzień.

Widać, że Katarzyna spełnia się w roli mamy i jest to dla niej niesamowite przeżycie. W poniedziałek gwiazda opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcia syna, na których widać coś więcej niż tylko stópki.

Pierwszy miesiąc - napisała jurorka Top Model.

Katarzyna pochwaliła się domowymi kadrami, na których widzimy, jak trzyma pociechę na rękach. Na jednym ze zdjęć można zobaczyć połowę twarzy dziecka. Reżyserka pokazów mody ubrała synka w szary uroczy komplet.

Celebrytka ma zamiar skupiać się teraz wyłącznie na macierzyństwie i nie spieszy się jej z powrotem do pracy, co zresztą dała do zrozumienia w najnowszym wywaidzi e

Nawet jeśli mój udział nie będzie widoczny w różnych wydarzeniach, artystycznych, modowych to nic się nie stanie, czas płynie, do pracy na pewno wrócę, a teraz najważniejszy jest mój synek - mówiła w rozmowie z Co Za Tydzień.

Myślicie, że Sokołowska ma szanse stać się inspiracją dla przyszłych pracujących mam?

